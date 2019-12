Jubiläum in Altstadt : Kunststall feierte seinen 40. Geburtstag

Altstadt Werke von 20 Künstlerinnen und Künstlern, darunter über die Region hinaus bekannte, die über die Jahrzehnte in Altstadt ausgestellt haben, sind derzeit bis einschließlich 12. Januar zu sehen.

Werke von 20 Künstlern, die im Laufe der Jahre in dem umgebauten Bauerngehöft zu Gast ausgestellt haben, waren und sind noch eine Weile zu sehen. So war denn Sibylle Spiess-Deckert, die Galeristin, begeistert von der großen Resonanz – regelrecht zum Mekka der saarländischen Kunstszene wurde der Kunststall an diesem Tag. Udo Lovisa und Wollie Kaiser sorgten erst einmal für ungewohnte Töne zum Auftakt. Mit ihren imposanten Basssaxophonen stimmten sie auf ein vielfältiges Programm ein, das keine Zeit für Langeweile ließ. Natürlich wurde auch an Willi Spiess erinnert, der 1972 das Anwesen in der Altstadter Turmstraße erworben und Zug um Zug zu seinem Atelier umgebaut hatte. Im Herbst 1979 kam dann die Galerie hinzu – der Anlass eben für die großangelegte Vernissage und Jubiläumsveranstaltung jetzt.