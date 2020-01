Vorsorge gegen Starkregen : Hochwasserkonzept: Bürger machen mit in Riegelsberg

Hochwasserkonzept: Bürger machen mit in Riegelsberg

Hochwasser hat den Menschen in Walpershofen schon oft zu schaffen gemacht. Diese Archiv-Aufnahme stammt aus dem Oktober 2013. Foto: Fred Kiefer

Riegelsberg Um Schutz vor Hochwasser geht es am Dienstag, 21. Januar, in Walpershofen.

Zur Bürgerbeteiligung gibt es nun, auf Einladung der Gemeindeverwaltung, eine Auftaktveranstaltung am Dienstag, 21. Januar, 18 Uhr, in der Köllertalhalle im Riegelsberger Ortsteil Walpershofen. Vorgesehen ist eine Einführung in das Thema, dann sollen Bürgerworkshops folgen.