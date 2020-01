Vereinsleben im Regionalverband :

Der Awo-Ortsverein Malstatt hat sein Neujahrsfrühstück am Mittwoch, 8. Januar, ab 10.30 Uhr in der barrierefreien Begegnungsstätte Eifelstraße 16. Sie ist im Erdgeschoss der Awo-Senioren-Residenz Johanna-Kirchner-Haus auf dem Rastpfuhl.

Der Kulturverein Bübingen bietet sein nächstes Lesefrühstück in der Holzäppelhalle am Dienstag, 14. Januar, und zwar diesmal in einer geänderten Form. Norbert Lehmann zeigt Filme über die Insel Kuba und die übrige Karibik. Die Veranstaltung beginnt um 9.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Wer zuvor noch frühstücken möchte, kann schon um 9 Uhr in die Holzäppelhalle kommen.