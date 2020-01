Entsorgung : Beim Grünschnitt gibt’s für Püttlinger viel Neues

Die Anforderungen an die saarländischen Grünschnittdeponien sind gewachsen. Das hat auch Folgen in Riegelberg und Püttlingen (Symbolfoto). Foto: picture-alliance/ dpa/dpaweb/Patrick Pleul

Püttlingen/Riegelsberg 2020 bringt für die Püttlinger Neuerungen. Grünschnitt ist künftig bei der Anlage in Riegelsberg abzuliefern.

Neues Jahr, neue Regeln. Püttlinger müssen sich auf Änderungen beim Grünschnitt einstellen. Ausgediente Tannenbäume, geschnittenes Efeu oder Rasenschnitt gehören nicht mehr in die Kompostieranlage auf dem Dickenberg, sondern ab sofort nach Riegelsberg. Grund: Der Entsorgungsverband Saar (EVS), Abteilung „Grünschnittverwertung“, fordert strengere Vorgaben bei der Umwandlung von Gartenabfällen in Kompost. So sollen Kanalanschlüsse auf den Sammelplätzen verhindern, dass Brühe aus dem gärenden Material in Grundwasser gelangt.