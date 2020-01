Bürgertaler : Gersweiler SPD zeichnet Claus Theres aus

Gersweiler SPD Gersweiler dankt Claus Theres, einem verdienstvollen Kommunalpolitiker und Parteifreund.

Ein Ur-Klarenthaler hat den Gersweiler Bürgertaler bekommen. Bezirksbürgermeisterin Isolde Ries überreichte am Sonntag während des SPD-Neujahrsempfangs im Gersweiler Rathaus den Bürgertaler an Claus Theres (77). Er war 15 Jahre lang Bürgermeister des Bezirks West und hat sich um seinen Bezirk, insbesondere um Gersweiler, verdient gemacht. Dafür gab es von vielen Gästen, unter ihnen Regionalverbandsdirektor Peter Gillo und der Vorsitzende des SPD-Kreisverbandes Saarbrücken-Stadt, Ulrich Commerçon, großen Applaus. „Es ist eine Ehre für mich, diese Auszeichnung zu bekommen“, sagte Theres. Er war 22 Jahre lang Chefarzt im Brebacher Krankenhaus, ist seit 1971 Mitglied in der SPD und seitdem in der Kommunalpolitik. Bereits 1979 war er im Bezirksrat West tätig. Der Mediziner und Kommunalpolitiker hat es den Gratulanten zufolge wie kein anderer geschafft, Gersweiler, Burbach, Altenkessel und Klarenthal fast schon zu einer Einheit zu formen.