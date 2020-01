Talk mal anders : Eine neue Reihe mit launigem „TiK“?

Saarbrücken „TIK – Talk im Kino“ startet im auf der Show-Bühne im Saarbrücker Passage-Kino mit Schorsch Seitz und Ewald Blum.

Die Geschichte der neuen Reihe „TiK – Talk im Kino“ auf der City Show-Bühne im Passage-Kino beginnt mit einem typisch saarländischen Satz: „Ich kenn’ da jemanden…“. Heinz Gehse, früherer Inhaber des Friseursalons Coiffeur de Paris, unterstützt Andrea Lauer, die Inhaberin des Passage-Kinos, bei der Organisation des City Show-Bühnen-Programms seit Beginn. „Aus Freundschaft“, wie er sagt und ehrenamtlich. Und Heinz Gehse kennt auch Wolfgang Winkler, den saarländischen Liedermacher, der in Sulzbach viele kulturelle Events ins Leben gerufen hat, darunter auch die „Sulzbacher Salzbühne“, in der Presse gerne „Das blaue Sofa“ genannt. Dort hat Wolfgang Winkler von 2000 bis 2016 genau 50 Mal prominente Saarländer zum Gespräch einladen. Und so etwas schwebte auch Heinz Gehse vor, als er Wolfgang Winkler fragte, ob er nicht auch im Kino eine Talkrunde machen wolle. Wolfgang Winkler war zuerst etwas skeptisch, denn er wollte auf keinen Fall mit dem Blauen Sofa in Sulzbach aufhören, um an einem anderen Ort nochmal zu beginnen. Dann aber war er im Passage-Kino, hat sich Saal und Bühne angeschaut und war begeistert. „Es ist toll hier. Es ist eine ganz andere Atmosphäre. Daher habe ich zugesagt“, erzählt Wolfgang Winkler.