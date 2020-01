Große Auswahl für die Zuschauer : Ingolf Lück ist Star des „Kulturmeile“-Programms

Ingolf Lück. Foto: Enrico Meyer

Völklingen Comedy und Kabarett, Jazz, Chorgesang und Multivision: Ein breites Angebot wartet auf die Zuschauer.

Von red

Die „Völklinger Kulturmeile“ startet in die neue Saison. Der Name „Völklinger Kulturmeile“ steht nicht nur für ein breit gefächertes, attraktives Kulturprogramm, sondern auch für die geografische Verknüpfung der einzelnen Veranstaltungsstätten. Hierzu gehören die Kulturhalle in Völklingen-Wehrden, die Schlossparkhalle in Geislautern und das Kongresszentrum in der SHG Klinik.

Los geht’s am Samstag, 14. März, 19 Uhr, in der Kulturhalle Völklingen-Wehrden, mit der Multivisions-Show „Anekdoten eines Beifahrers – Per Anhalter um die Welt“. Am Samstag, 28. März, 20 Uhr, treten der Jazzchor 92 Hertz und der Chor Li(e)dschatten in der Kulturhalle auf mit Klassikern aus dem Jazz-Repertoire aber auch Musik aus Pop und Rock. Auch an die Kinder hat die Stadt Völklingen gedacht und präsentiert „Der gestiefelte Kater“ am Sonntag, 26. April, 16 Uhr, ebenfalls in der Kulturhalle Wehrden.

Das Homburger Frauenkabarett gastiert im Mai im Kongresszentrum der SHG-Kliniken mit dem Programm „Aber komisch ist das schon“. Seit 18 Jahren spielt das Homburger Frauenkabarett in dieser Besetzung. Die Fünfmalklugen haben Themen aller Art aufgearbeitet, aufgebauscht, aufgelegt, aufgetischt – vom Großen und Ganzen bis zum kleinen Schwarzen immer gut aufgestellt und in diversen Tonarten mit entsprechenden Zwischen- und Obertönen untergejubelt. Die Fünf treten am Freitag, 8. Mai, 20 Uhr, im SHG-Kongresszentrum auf.

Einer der Höhepunkte im „Kulturmeilen-Programm“ wird der Auftritt von Ingolf Lück am Freitag, 23. Oktober, 20 Uhr, in der Kulturhalle Wehrden. Kaum ist der Muskelkater vom Let’s Dance-Finale überstanden, ist da überall wieder diese Verantwortung: Alles ist nur noch ökologisch, alle sind fit, und ständig soll man im Einklang mit sich selbst sein, auf dass der eigene Darm noch charmanter werde. Was für eine Aussicht für jemand, der gerade 60 geworden ist und sich eigentlich nichts Anderes wünscht, als endlich in der Straßenbahn auch mal einen Platz angeboten zu bekommen. Sechs Jahre nach „Ach Lück mich doch“ steht Ingolf Lück mit seinem neuen Programm „Sehr erfreut! – Die Comedy-Tour 2020“ wieder auf den Kabarett- und Comedybühnen des Landes. „Charmant, aber direkt seziert er eine Welt, die sich so schnell dreht, dass es sich manchmal lohnt, einfach stehen zu bleiben, sich umzuschauen und auf die nächste Bahn zu warten“, heißt es in der Ankündigung.

Detlev Schönauer gibt sich die Ehre am Freitag, 13. November, 20 Uhr, in der Kulturhalle Wehrden. Detlev Schönauer will zum März 2021 die Bühne verlassen und in den kabarettistischen Ruhestand gehen. Aber zuvor gibt es Gelegenheit, seine besten Nummern aus 40 Jahren Kabarett auf seiner Abschieds-Tour zu erleben.