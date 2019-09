Kolumne : Es lebe die (gute) Botschaft!

Eine Weile war es recht still um das Pingusson-Gebäude, jetzt mehren sich die Stimmen seiner Fürsprecher.

Der Stadtrat hat in dieser Woche eine gute Entscheidung getroffen: SPD, CDU, Grüne, FDP und Linke (von der AfD hätten wir das auch nicht erwartet) sprachen sich für das Pingusson-Gebäude in Alt-Saarbrücken aus. Für den Erhalt, für die Sanierung und für eine gute Nutzung. Ein Konzept müsse her, fordert der Rat der Landeshauptstadt.