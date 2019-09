Kostenpflichtiger Inhalt: Porträt der Woche : Der eigene Mann als Lebensretter

Dr. Helmut Isringhaus rettete seiner Frau Marion das Leben bei einem Herzinfakt. Foto: Iris Maria Maurer

Saarbrücken Marion Isringhaus überlebte einen Vorderwandinfarkt nur, weil ihr Mann dem Notarzt widersprach. Seitdem will die Saarbrückerin aufklären.

Shiva wiegt 38 Kilo. An einem Sonntagnachmittag im März gegen 15 Uhr hebt Marion Isringhaus (72) die Weimaraner-Hündin in ihren Wagen, denn das Tier hat Probleme mit den Vorderläufen. Sie will im nahe gelegenen Wald ihre etwa 60-minütige Standard-Spazierrunde drehen. Ausnahmsweise hat sie kein Handy dabei. Die ersten bereits heftigen Schmerzen in der Schulter führt sie auf die Hebe-Aktion ihrer Hündin zurück – und läuft weiter, obwohl sie merkt, dass da in ihrem Körper etwas tobt, das „etwas ganz Anderes ist, etwas nie Dagewesenes, einfach nur irre“.

Marion Isringhaus kann nicht mehr weiter, legt sich an eine Böschung, weiß nur, sie muss es zurück bis nach Hause schaffen. Schleppt sich zum Auto, es gelingt ihr sogar, sie weiß nicht, wie, den Wagen zu wenden. Geschätzte 30 Minuten ab Beginn der Schmerzen dauert es, bis sie ihrem Mann Helmut (70) an der Tür sozusagen in die Arme fällt, kreideblass, schweißdurchnässt: „Es war, als würde mich ein Bagger zerquetschen, gruselig.“ Als sie wenige Minuten später sagt: „Ich glaube, ich verliere das Bewusstsein“, hatte ihr Mann längst den Notruf 112 abgesetzt und alle Zugänge zum Haus im Saarbrücker Kobenhüttenweg für die Sanitäter aufgerissen: „Ich wusste, wenn ich sie reanimieren muss, komme ich nicht mehr zur Haustür, um sie zu öffnen.“

Um in einer Paniksituation derart umsichtig zu reagieren, muss man wohl Arzt oder zumindest vom Fach sein. „Ich habe in den Businessmodus geschaltet“, sagt Isringhaus im Rückblick. Und eben deshalb lebt seine Frau heute noch. Die Chancen dafür standen fifty-fifty. Rund 60 Prozent der von einem Vorderwandinfarkt betroffenen Frauen in der Altersgruppe von Marion Isringhaus überleben das nicht. Dank ihres Mannes ist es für die 72-Jährige anders ausgegangen. Dank Helmut Isringhaus. Er ist einer der bekanntesten Herzchirurgen im Saarland, hat die Völklinger SHG-Klinik für Herz- und Thoraxchirurgie im Herzzentrum Saar gegründet und zu glänzendem Ruf gebracht, und eben deshalb sorgte er dafür, dass seine Frau direkt in „seine“ Völklinger Klinik gefahren wurde.

Als Marion Isringhaus dort im Herzkatheterraum vier wieder zu sich kam, war ihr Mann dabei, niemand wunderte sich, obwohl er schon fünf Jahre nicht mehr in Völklingen praktiziert. Und auch zuvor, noch in Saarbrücken, hatte es keine Diskussionen gegeben, als Isringhaus die Diagnose korrigierte. Die Sanitäter und der Notarzt fanden im EKG keinen Hinweis auf einen Infarkt, hielten das Ganze für eine orthopädische Sache. „Wäre mein Mann nicht dagewesen, wäre ich in der Orthopädie gelandet und gestorben. Ohne ihn wäre ich nicht mehr am Leben.“ Marion Isringhaus hat ein schlechtes Gewissen: „Ich denke, es ist ungerecht. Wieso darf ich überleben, nur weil mein Mann ein Herzspezialist ist?“

Genau deshalb macht sie die Geschichte öffentlich, um andere Frauen zu sensibilisieren. Vor allem Frauen wie sie selbst, eine untypische Infarkt-Kandidatin: schlank, vital, nie geraucht, kein Bluthochdruck. Und wenn’s passiert, kommt es womöglich nicht zur Luftnot, die landläufig für das Haupt-Anzeichen für einen Infarkt genommen wird. „Frauen halten Schmerzen besser aus als Männer. Deshalb warten sie oft viel zu lange. Die Botschaft lautet: bei unspezifischen Schmerzen im Magen, Rücken oder Oberarm sofort ins Krankenhaus!“ Auch sollten Frauen die familiäre Disposition überprüfen. Sie selbst hatte gänzlich aus den Augen verloren, dass eine solche bestand. Denn ihre Mutter hatte im Alter von 78 vier Bypässe bekommen, doch sie starb erst 20 Jahre später, 2018 – und keineswegs an einer Herzkrankheit. Ihre Tochter Marion freilich entwickelte nach dem Tod ihrer Mutter leichte Herzrhythmusstörungen. Doch selbst diese Erinnerung war gelöscht, als es sie im Wald erwischte. Erst danach begann die Aufarbeitung all dieser Fakten. Rational. Emotional ist das Ganze aber längst nicht abgeschlossen. Marion Isringhaus hat eine Depression entwickelt, ist in Behandlung, auch dies keine Seltenheit als Folge eines Infarktes. „Die Psyche spielt verrückt. Ich denke dauernd, es passiert nochmal“, sagt sie. Monatelang ging sie nach dem Infarkt nicht mehr allein aus dem Haus, fuhr kein Auto mehr, ließ sich sogar zum Frisör fahren. Den geplanten Urlaub im Juni auf der Insel Kos mit Kindern und Enkeln trat ihr Mann allein an. Denn sie fährt nur noch „dorthin, wo ich rettbar bin“.

Nun war Marion Isringhaus, wie sie selbst einräumt, immer schon ein vorsichtiger Typ, doch jetzt wird sie sie sich selbst mitunter fremd. Etwa, wenn sie ihrem Mann vorschlage, am besten ein Haus in Völklingen zu kaufen – wegen der SHG-Klinik. Ihr sozialer Rückzug mache die Freunde fassungslos, erzählt sie. Der Fall Isringhaus ist nicht nur deshalb zum Thema geworden im Ex-Kollegenkreis ihres Mannes. Befeuert wurde auch eine Debatte, die die Ärzteschaft bundesweit führt, die über die Qualifikation ausländischer Ärzte. Sie wurde als orthopädischer Fall eingestuft. Womöglich oder sogar höchst wahrscheinlich hätte auch ein deutscher Notarzt schief gelegen, meint ihr Mann. Das EKG sei „nicht ganz einfach zu lesen“ gewesen. Doch weil es Marion Isringhaus um Grundsätzliches geht, möchte sie auch an diesem Punkt für Problembewusstsein sorgen. Aus ihrer Sicht belege der Fall fachliche Defizite ausländischer Ärzte auf Grund unterschiedlicher Ausbildungsstandards, sagt sie und verweist auf eine Initiative von Professor Daniel Grandt, Chefarzt der Inneren Medizin am Klinikum Saarbrücken. Als Gründungsmitglied des Aktionsbündnisses Patientensicherheit engagiert er sich für die Verbesserung der Feststellung und Anerkennung im Ausland erworbener Berufsqualifikationen von Ärzten, schickte deshalb einen offenen Brief an das hiesige und an das Berliner Gesundheitsministerium. Auch der 121. Ärztetag forderte im Mai 2018 den Gesetzgeber dazu auf, dafür zu sorgen, dass ausländische Ärzte aus Nicht-EU-Staaten eine den deutschen Standards entsprechende Qualifikation aufweisen.