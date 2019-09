Preisverleihung auf dem Heusweiler Herbstmarkt : Preise für Saarbrücker Stadtradler

Heusweiler Im Rahmen des Heusweiler Herbstmarktes ist am Sonntag, 8. September, ab 13 Uhr die Preisverleihung der Kampagne Stadtradeln für die Region Saarbrücken. Die Bürgermeister Thomas Redelberger, Stephan Strichertz und Klaus Häusle sowie der Leiter des Amtes für Klima- und Umweltschutz der Landeshauptstadt Saarbrücken, Christian Bersin, zeichnen die besten Einzelradler und Mannschaften aus.

Im Regionalverband Saarbrücken haben sich die Kommunen Heusweiler, Großrosseln, Kleinblittersdorf, Riegelsberg und die Landeshauptstadt Saarbrücken, sowie der Regionalverband Saarbrücken selbst beteiligt. In diesem Jahr wurde die Kampagne „Schulradeln“ als Sonderkategorie aufgenommen. Neben dem Team der Kommune mit den meisten Kilometern werden auch alle teilnehmenden Teams von Schulen und Kindertagesstätten für ihr Engagement, Kinder und Jugendliche an das Fahrradfahren heranzuführen, prämiert.

Die Teilnehmer in der Region Saarbrücken sind in 62 Teams rund 187 000 Kilometer geradelt und haben 27 000 Kilogramm Kohlendioxid gespart. Die Kampagne Stadtradeln will zeigen, dass das Fahrrad innerhalb der Stadt oder der Gemeinde ein Verkehrsmittel sein kann, das zu weniger Autoverkehr und zu einer Verbesserung des Klimas beiträgt. Zudem ist es wichtig, den Radler-Nachwuchs frühzeitig an das Fahrrad heranzuführen.