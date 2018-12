Zum Abtransport der Holzstämme müsste ein Lkw oder ein größerer Traktor mit Ladewagen zum Einsatz gekommen sein.

Die Polizeiinspektion Sulzbach, Kriminaldienst, bittet um Hinweise, ob Bürger in den letzten Wochen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, Tel. (06897) 9330.

Die Vereine und Akteure des 15. Hofer Weihnachtsmarkts haben am Mittwochabend entschieden, den Weihnachtsmarkt am kommenden Samstag abzusagen. Die Wetterprognosen sehen leider sehr viel Wind und Regen vor, so eine Info der Veranstalter. Man denke stattdessen an einen Ersatztermin im Januar und wolle dann einen Wintermarkt veranstalten. Man werde die Öffentlichkeit rechtzeitig informieren. Das Türchen des lebendigen Adventskalenders geht aber trotzdem auf. Die Freiwillige Feuerwehr öffnet um 18 Uhr das Türchen am Gerätehaus in der Hochstraße 100 in Neuweiler.