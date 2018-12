später lesen Neue Leiterin Gudrun Pitz will Senioren fit machen FOTO: Walter Keßler FOTO: Walter Keßler Teilen

„Nach dem 50. Male möchte ich gerne aufhören“, sagt Brigitte Fiedler vom Allgemeinen Turnverein Dudweiler (ATVD). Von Anfang an war sie dabei und hat die Senioren-Fitness-Tage in Dudweiler geprägt, so die Bewertungen von Christel Lenzen und Walter Keßler, den Verantwortlichen für die Veranstaltung.