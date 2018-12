Am Samstag, 8. Dezember, kommt der Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde Erlensee aus Hessen zu einem Freundschaftsbesuch ins Saarland. Die Gäste werden zusammen mit dem Posaunenchor der Kirchengemeinde Dudweiler/Herrensohr um 19 Uhr in der Heilig-Geist-Kirche in Dudweiler-Süd ein festliches Adventskonzert geben. Zum Abschluss spielen beide Chöre im Gottesdienst am Sonntag, 9. Dezember, um 10 Uhr in der Kreuzkirche Herrensohr, so die Veranstalter.