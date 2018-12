Was muss bei der energetischen Sanierung eines Gebäudes und speziell der Fenster beachtet werden? Was bedeutet der Uw-Wert im Unterschied zum Ug-Wert? Welches Dämm-Niveau gilt es zu erfüllen, um eine staatliche Förderung zu erhalten? Der Referent Reinhard Schneeweiß, Architekt und Energieberater der Verbraucherzentrale des Saarlandes, gibt einen Überblick und geht in der anschließenden Diskussion auch auf Detailfragen ein, so die VHS. Die Veranstaltung ist am nächsten Dienstag, 11. Dezember, von 19 bis 20.30 Uhr im Bürgerhaus.

Anmeldung (Kursnr. 8842) unter Tel. (06897) 765866, E-Mail: vhs-dudweiler@t-online.de