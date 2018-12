später lesen Ein Spaß für die Kinder im Stadtbezirk Nikolausfeier im Hallenbad Dudweiler Teilen

Das Hallenbad Dudweiler an der St. Avolder Straße lädt zur Nikolausfeier am kommenden Mittwoch, 5. Dezember, ab 8 Uhr ein. Am Samstag, 15. Dezember, findet der Advents- und Kinderspielnachmittag statt.