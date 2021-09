Serie Der Betrieb von nebenan : „Ordentliches Arbeitsklima auf Dauer viel gewinnbringender“

Riegelsberg Dominic Krämer ist Inhaber eines Handwerker- und Hausmeisterservice in Riegelsberg. Gute Arbeit und ein gutes Betriebsklima sind ihm besonders wichtig. Was er nicht mag: Wenn seine Authentizität unterschätzt wird.

Was bietet Ihre Firma an?

KRÄMER Grundsätzlich bieten wir handwerkliche Dienstleistungen in folgenden Bereichen an: Trockenbauarbeiten, Abbruch und Renovierung. Jedoch hat sich hierbei das Thema ,Trockenbau’ als unser Hauptgebiet herauskristallisiert. Das hat sich ganz einfach dadurch ergeben, dass die Nachfrage aufgrund der Leichtbauweise relativ hoch ist und man keine teuren Geräte oder Werkzeuge benötigt, um die Arbeiten auszuführen. Da das Kapital meiner Firma am Anfang so gut wie nicht vorhanden war, dafür das Know-how hierfür aber durchaus da war, lag es auf der Hand, diese Tätigkeiten anzubieten. Mit meiner abgeschlossenen Berufsausbildung zum Polsterer hat das zwar nur noch wenig zu tun, dennoch kann ich viele Grundsätze und Vorgehensweisen, die man mir in der Lehre vermittelte in andere Bereiche übertragen.