Medienbahnhof Eppelborn : Weichen in die richtige Richtung gestellt

Eppelborn Eine innovative Idee ist in der Bahnhofstraße 34 in Eppelborn zum Erfolgsmodell geworden. Warum die Mieter hier nicht mehr wegwollen, erzählen sie beim Rundgang mit der SZ.

„Es war eine mutige und innovative Idee, die Wolfgang Holz hier verwirklicht hat“, findet Markus Groß. Der Steuerberater gehört zu den Mietern der ersten Stunde im Medienbahnhof Eppelborn und ist nach wie vor „sehr zufrieden“ mit dem Domizil der Steuerberatersozietät Gross + Gross. „Die Lage im Herzen des Saarlandes, die Erreichbarkeit mit dem direkten Autobahnanschluss – man ist überall in 20 Minuten –, und die große Anzahl an Parkplätzen sprechen für den Standort.“ Auch sein sechsköpfiges Team fühlt sich wohl, könnte sogar mit dem Zug anreisen, liegt der Arbeitsplatz doch direkt am Haltepunkt der Bahn. Ein „Zuckerl“ haben die Räumlichkeiten auch zu bieten, nämlich eine großzügige Dachterrasse, die Markus Groß im Sommer gerne mal für Kundengespräche nutzt. Diese finden seit Beginn der Corona-Pandemie seltener vor Ort und stattdessen virtuell statt. Allerdings setzt die Kanzlei ohnehin auf modernste Technik und gehört zu den ersten „digitalen Kanzleien“ überhaupt. Insofern ist es auch kein Problem, dass der Medienbahnhof nicht barrierefrei ist. Die Kunden kommen aus dem gesamten Saarland, etwa fünf Prozent aus bundesdeutschen Städten wie München, Stuttgart oder Köln. „Meist Saarländer, die in die weite Welt gezogen und uns treu geblieben sind oder weiter empfehlen“, sagt Markus Groß. Der gebürtige Eppelborner ist seiner Heimatgemeinde treu geblieben, unterstützt das Gemeinwesen etwa durch Sponsoring (z.B. Figurentheatertage). Der 58-Jährige freut sich übrigens auf Zuwachs in der Kanzlei: Die vier Monate alte English Setter-Dame Beila wird derzeit als Bürohund „angelernt“.

In den Räumen über der Steuerkanzlei und darunter sind zwei Firmen angesiedelt, für die Geschäftsführer Marcus Krämer die Verantwortung trägt: Im Erdgeschoss die Werbeagentur „FIVE Marketing“, die er 2013 gründete und in der zweiten Etage die Firma „HostPress“, die im Jahr 2018 eine eigene GmbH wurde. „Wir lieben diese hohen, hellen Räume“, sagt der 33-Jährige, der froh ist, dass sein Onkel Michael Krämer (Krämer IT Solution) mit dem Faible für Altbauten mit Charakter den Medienbahnhof erworben hat. Auch Marcus Krämer schwärmt von der „zentralen Lage, der guten Anbindung per Autobahn oder Bahn und der direkten Nachbarschaft zur Gastronomie und zu Discountern.“ Außerdem gebe es „Parkplätze ohne Ende.“ Gute Argumente, um junge Mitarbeiter an das moderne Unternehmen zu binden. In beiden Firmen sind derzeit zwölf Leute beschäftigt. „FIVE Marketing“ schaltet unter anderem Stellenanzeigen für Firmen auf Facebook, „vom ganz kleinen Betrieb bis etwa zum Globus Baumarkt“. Der Schwerpunkt liegt auf Firmen, die keine eigene Marketingabteilung haben. Die neue Homepage der Gemeinde Eppelborn stammt übrigens auch aus der Feder des kreativen Teams. „Sehr übersichtlich und anwenderfreundlich“, lobt Bürgermeister Andreas Feld beim Rundgang mit der SZ. Die Firma „HostPress“ wiederum sorgt nach eigenen Angaben dafür, dass Webseiten mit mehreren Millionen Seitenaufrufen pro Monat stabil und sicher sind. Der technische Dienstleister versorgt Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Der Großteil gehe über das Rechenzentrum in Saarwellingen. Das Anliegen des IT-Systemkaufmanns ist, möglichst viel Kaufkraft im Saarland und in der Umgebung zu halten. In Zusammenarbeit mit Krämer IT erhalte deshalb jeder Mitarbeiter monatlich 44 Euro auf die Eppelcard gebucht. Der Geschenkgutschein kann in fast allen Geschäften der Gemeinde Eppelborn eingelöst werden