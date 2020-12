Corona-Pandemie : 76 Neuinfektionen und ein weiterer Todesfall

Regionalverband Die aktuellen Corona-Zahlen im Regionalverband Saarbrücken.

Nachdem der Regionalverband am Dienstag eine Liste mit 36 Kitas, Schulen und weiteren Bildungseinrichtungen veröffentlichte, die aktuell von Quarantäne betroffen sind (wir berichteten), musste am Mittwoch die Stadt Völklingen über Quarantänemaßnahmen informieren: Demnach ist die Kita in Völklingen-Ludweiler am Mittwoch wegen eines Corona-Falls geschlossen worden und bleibt dies auch bis voraussichtlich 11. Dezember.