Serie Der Betrieb von nebenan: Goldschmiede Kornelia Landau : „Ich wünsche mir, dass die Innenstädte lebendig bleiben“

Die Golschmiedin Kornelia Landau hofft, dass kleine Unternehmen gerade in dieser Zeit Charme und Vielfalt im Handel bewahren können.

Was bietet Ihre Firma an?

Kornelia Landau Bei uns finden Sie Schmuckunikate aus Gold und Silber mit geschliffenen und ungeschliffenen Edelsteinen, handgefertigt in unserer Werkstatt. Zusätzlich bieten wir wechselnde Schmuckdesignern eine Plattform, die von Zeit zu Zeit unser Repertoire bereichern und erweitern. Gerne transformieren wir auch aus der Mode gekommene Erbstücke zu zeitgemäßen Schmuckstücken um. Individuelle Herstellung von Trau- und Freundschaftsringen, auch in fair gehandelten Edelmetallen.

Kornelia Landau Als spirituell ausgerichteter Mensch fließt in meine Arbeit automatisch ein ganzheitlicher Ansatz und ein gewisser Zauber mit ein, den viele meiner Kunden sehr zu schätzen wissen. Einfühlsame und stilsichere Beratungen, in die auch meine Kenntnisse als Lithotherapeutin einfließen, unterstützen die Auswahl des einen richtigen Schmuckstücks. Meine Kreativität und die grenzenlose Geduld und Freundlichkeit meiner Mitarbeiter runden das Verkaufserlebnis ab. Seit mindestens 15 Jahren bieten wir Fair-Trade-Metalle und arbeiten fast ausschließlich mit recycelten Edelmetallen sowie zu 100 Prozent aus nicht manipulierten Edelsteinen.

Was ärgert Sie bei Ihrer Arbeit, und was macht Ihnen am meisten Sorgen?

Kornelia Landau In fünf Jahren werde ich mich so langsam auf die Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger für mein Atelier machen, denn ich könnte mir vorstellen, dann zurückgezogener zu arbeiten und vielleicht nur noch Ausstellungen zu machen.. aber die Zeit vergeht so schnell --- wahrscheinlicher ist in fünf Jahren noch alles beim Alten.. Wer weiß das schon?