Debatte im saarländischen Landtag : Land wünscht Stilllegung des AKW Cattenom

Die Linksfraktion will erreichen, dass das Atomkraftwerk in Cattenom abgeschaltet wird. Foto: dpa/Christophe Karaba

Saarbrücken Fraktionen im Saar-Landtag fordern ein Ende der Atomenergie. Die Linke scheitert trotzdem mit ihrem Antrag.

Der Betrieb eines Atomkraftwerks „ist eine Belastung für die Umwelt“, stimmt Hans-Peter Kurtz (SPD) zu. Er sei nicht CO 2 -neutral. Die Technik verursache unlösbare Probleme wie den Atommüll. „Wir stimmen den Linken aber nicht zu“, da es bereits viele Initiativen gebe, das Atomkraftwerk stillzulegen. „Dafür braucht es keinen Antrag der Linken“, so Kurtz.

Ähnlich äußert sich Stephan Thielen (CDU). „Ich wünsche mir, dass das AKW so bald wie möglich abgeschaltet wird.“ Aber es stehe nun mal nicht in Deutschland. Eine Stilllegung könne nur im Konsens mit Frankreich und anderen Ländern erfolgen. „Wir brauchen eine vernünftige Diplomatie“, die er in dem Linken-Antrag nicht erkenne, so Thielen.