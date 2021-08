Fußball-Saarlandliga : Herrensohr gegen Brebach: Duell der Ungeschlagenen

Trainer Manuel Schuck feierte mit dem TuS Herrensohr zum Auftakt zwei Siege. Genau wie Halberg-Brebach. Foto: Lehmann Foto: Heiko Lehmann

Herrensohr Das zweite Topspiel der Fußball-Saarlandliga findet an diesem Sonntag, 15 Uhr, auf dem Kunstrasen in Herrensohr statt. Tabellenführer TuS Herrensohr empfängt den Fünften SC Brebach, beide Teams sind mit zwei Siegen in die Saison gestartet.

„Wir haben hochverdient mit 4:0 gegen Hasborn gewonnen und etwas glücklich mit 4:3 in Quierschied. Ich bin soweit zufrieden“, sagt TuS-Trainer Manuel Schuck. Kein Wunder, denn so stark sind die Herrensohrer lange nicht mehr in eine Saison gestartet. Alle Spieler sind topfit, Schuck stehen 20 Spieler zur Verfügung. „Wir haben mehr Möglichkeiten und können Ausfälle kompensieren. Das habe ich so in Herrensohr auch noch nicht erlebt“, sagt Schuck.