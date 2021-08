Fußball-Bezirksliga : Heusweilers neuer Spielertrainer muss noch zuschauen

Benedikt Blass wechselte vom FV Püttlingen zum VfB Heusweiler. Foto: Benedikt Ernst

Heusweiler Fußball-Bezirksligist VfB Heusweiler hat für die neue Saison hochkarätige Verstärkung an Bord gezogen. Mit Benedikt Blass wurde zudem ein zweiter Spielertrainer verpflichtet. Der muss beim Auftakt am Sonntag in Spiesen aber noch zuschauen.