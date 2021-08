Ohne Termin zur Impfung : Impfangebot ab Montag in Völklingen

Völklingen Ab Montag gibt es Impfungen gegen das Corona-Virus auch in Völklingen.

() In der kommenden Woche können sich Bürgerinnen und Bürger kostenlos und ohne Termin in Völklingen impfen lassen. Zur Wahl stehen die Impfstoffe von BioNTech und Johnson & Johnson.

Von Montag bis einschließlich Mittwoch wird in den Räumen der Gemeinwesenarbeit Wehrdener Berg (Caritasverband) in der Zilleichstraße 2 geimpft. Am Donnerstag und Freitag gibt es das Angebot dann in den Räumen der Gemeinwesenarbeit in der Saarstraße 25 (Baris Leben- und Lernen e.V.) in Fürstenhausen jeweils zwischen 12 und 17 Uhr.