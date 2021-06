Feuer zerstörte am 20. Mai Haus in Homburger Altstadt : Werke sind verbrannt: Jenewein-Ausstellung ist abgesagt

Astrid Hilt und Ralf Jenewein stehen in dem vom Feuer im Inneren fast völlig zerstörten Haus in der Homburger Kirchenstraße. Foto: Thorsten Wolf

Homburg Es ist ein Bild, das viele nicht so leicht aus dem Kopf bekommen: Ralf Jenewein und Astrid Hilt stehen in ihrem so gut wie komplett . Im Inneren des Hauses ist fast nichts übrig geblieben, nur Trümmer, der verheerende in der Kirchenstraße hat dabei nicht nur die künstlerische Heimat der beiden zerstört, sondern auch jede Menge ihrer Exponate der letzten Jahre.