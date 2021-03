Die aktuellen Corona-Zahlen für Saarbrücken : Britische Mutation im Regionalverband jetzt klar dominierend

Saarbrücken Bei drei von vier neuen Corona-Fällen im Regionalverband Saarbrücken handelte es sich im März um eine mutierte Variante.

Das Gesundheitsamt des Regionalverbandes meldete am Sonntag, Stand 16 Uhr, einschließlich Samstag 61 neue Coronafälle, zudem 73 teils nachträgliche Mutations-Nachweise aus den zurückliegenden Tagen, in 70 Fällen war es die britische, in drei die südafrikanische Variante. Aus Senioreneinrichtungen wurden keine neuen Fälle bekannt. – Dass in jüngster Zeit aus Seniorenheimen weniger Fälle gemeldet werden, legt eine positive Auswirkung der vielen Impfungen in den Senioreneinrichtungen nahe.

63 Personen konnten am Samstag und Sonntag als geheilt aus der Quarantäne entlassen werden. Somit sind aktuell 473 Menschen im Regionalverband mit dem Coronavirus infiziert. Davon leben 252 in Saarbrücken, 81 in Völklingen, 33 in Heusweiler, 32 in Friedrichsthal, 21 in Püttlingen, 14 in Riegelsberg, 13 in Quierschied, elf in Sulzbach, 9 in Kleinblittersdorf und sieben in Großrosseln.