Verkehrsführung geändert : Asphaltarbeiten in Ensheim

Saarbrücken Die Landeshauptstadt Saarbrücken beginnt an diesem Montag, 29. März, mit Fräs- und Asphaltierarbeiten in der Johann- und der Kreuzfeldstraße in Ensheim. Betroffen ist die Johannstraße zwischen der St. Ingberter Straße und der Straße Im Hofgarten sowie die Kreuzfeldstraße im Bereich der Häuser Nummer 6 bis 13, teilte die Stadtpressestelle mit.

Besagter Abschnitt in der Johannstraße wird voll gesperrt. Die Umleitung führt über Bischmisheimer Straße, Heuwiesstraße, Am Wickersberg und Marktweg. Auch die Busse werden umgeleitet. Die Kreuzfeld- und Eduardstraße sowie die Alte Spitalstraße werden jeweils zu Sackgassen. In der Straße Im Hofgarten wird die Einbahnregelung aufgehoben. Die Arbeiten kosten rund 70 000 Euro und dauern voraussichtlich bis Dienstag, 6. April, können sich aber, je nach Wetter, verschieben.