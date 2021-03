Stein aus Auto geworfen : „Blitzer“-Anhänger mutwillig beschädigt

Ein mobiler „Blitzer“ in Form eines Autoanhängers, der in der Abfahrt Sulzbach von der A623 stand, wurde gegen 1.30 Uhr in der Nacht zu Samstag beschädigt. Die Polizei geht davon aus, dass der Täter einen Sein aus einem vorbeifahrenden Auto warf.

