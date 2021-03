Abnehm-Show „The Biggest Loser“ : Ole aus Beckingen im „Loser“-Finale

Foto: Benedikt Müller/Sat1

Beckingen Ole aus Beckingen hat es am Sonntagabend in das Finale der Abnehm-Show geschafft. Am Montagabend kämpft er jetzt um die Siegprämie.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marko Völke

Ole aus Beckingen hat es am Sonntagabend ins Finale der TV-Abspeck-Show „The Biggest Loser“ geschafft. Nachdem der 41-Jährige in den vergangenen Wochen erfolgreich gegen seine Pfunde gekämpft hat (wir berichteten), möchte er am Montag, 20.15 Uhr bei SAT.1 nun um die Siegprämie in Höhe von 50 000 Euro ringen.