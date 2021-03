Wissen, wie Kinder Medien nutzen : Medienkompetenz für Eltern

Regionalverband Jugendamt bietet neuen Elternstammtisch an – zunächst online.

Das Jugendamt des Regionalverbandes lädt am Donnerstag, 8. April, erstmals zu seinem neuen Projekt „Elternstammtisch: Medienkompetenz“ ein. Wegen Corona wird das kostenlose Info-Treffen zunächst nur virtuell angeboten. „Alle zwei Wochen wird ab 17.30 Uhr ein spezielles Thema aus dem digitalen Lebensalltag der Kinder und Jugendlichen pädagogisch aufbereitet. Anschließend bietet sich die Möglichkeit, weitere Fragen offen in der Diskussionsrunde zu stellen und eigene Erfahrungen auszutauschen“, heißt es in der Ankündigung.

Am 6. Mai lautet das Thema: „Wie ticken die deutschen Jugendlichen und was treiben sie im Internet – Erkenntnisse aus der JIM-, KIM und Jamesstudie“. Zahlen, Fakten und Statistiken zum Nutzungsverhalten Jugendlicher im Internet werden hier durchleuchtet. Am 20. Mai gibt es Infos rund um das Thema „Das Smartphone – Chancen, Risiken und andere Stolperfallen“. Weitere Themen folgen. Die formlose Anmeldung zur Teilnahme ist sowohl an Einzelveranstaltungen als auch an allen Veranstaltungen der Reihe möglich. Die Zugangsdaten zur Videokonferenz werden jeweils einige Tage vorher per Mail an die Teilnehmenden verschickt.