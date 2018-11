später lesen Aus dem Vereinsleben in Dudweiler Alpen-Skiclub feiert 60-jähriges Bestehen Teilen

Der Hüttenabend des Alpen-Skiclubs Dudweiler findet in der Kahlenberghütte am Freitag, 7. Dezember, statt. Treffpunkt ist um 18 Uhr am Tunnel. Die Mitglieder spazieren zur Hütte und beleuchten den Weg mit Fackeln.