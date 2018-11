später lesen Hier geht’s um das Unternehmen BioKryo Einladung zum Bürgerdialog Teilen

Die CDU-Stadtratsfraktion Sulzbach lädt zu einem Bürgerdialog am Samstag, 8. Dezember, um 16.30 Uhr in die Gaststätte „Brennender Berg“, Brennender-Berg-Straße, Neuweiler. Thema dieser Veranstaltung ist laut CDU die geplante Erweiterung der BioKryo GmbH an einem anderen Standort im Industriegebiet Neuweiler.