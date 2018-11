Radclub ADFC öffnet Werkstatt

Die Nutzung ist für ADFC-Mitglieder kostenlos, alle anderen zahlen fünf Euro. Ein Betreuer aus der ADFC-Werkstatt-Gruppe ist dort und hilft.

Am Samstag und Sonntag, 1. und 2. Dezember, treffen sich Radler wieder zu einer Tour in die nähere Umgebung. Sind keine speziellen Ziele vorgesehen, dann ist am Wochenende und an Feiertagen bei gutem Wetter regelmäßig das sogenannte Herbstradeln vorgesehen. Auch wer kein ADFC-Mitglied ist, kann mitfahren. Die Samstagstouren sind mittelschwer und 50 bis 60 Kilometer lang, die etwas schwierigeren Sonntagstouren führen über 60 bis 80 Kilometer lange Routen. Treffpunkt ist jeweils um 10 Uhr der St. Johanner Markt.