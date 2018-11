später lesen Advent Kirche der Alt-Katholiken wird Ort der Begegnung Teilen

Die alt-katholische Gemeinde lädt an den vier Adventssamstagen zu Orgelspiel und Lichtvesper in die Friedenskirche am Ludwigsplatz ein. Jeweils zum Sonnenuntergang wird die Orgel erklingen und anschließend um 16.30 Uhr eine Lichtvesper gefeiert, die allen Interessierten offensteht. red