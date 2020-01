Saarbrücken : Demo gegen Gewalt an Frauen

Saarbrücken Bei der Aktion „One Billion Rising“ tanzen Frauen und Männer auf dem St. Johanner Markt in Saarbrücken.

Am Freitag, 14. Februar, ab 17 Uhr machen in Saarbrücken auf dem St. Johanner Markt Frauen und Männer mit der Tanzaktion „One Billion Rising“ darauf aufmerksam, dass jede dritte Frau weltweit sexuelle Gewalt erfährt. Die Tänzerinnen und Tänzer setzen sich für mehr Respekt und Wertschätzung ein. Jede Frau und jedermann sind eingeladen, „sich zu erheben und mitzutanzen“.

Die Veranstalter erläutern: „One Billion Rising“ wurde 2012 von der New Yorker Künstlerin und Feministin Eve Ensler ins Leben gerufen, um das Bewusstsein für die Gewalt an Frauen zu erhöhen. Sie reagierte damit auf die Information der Weltgesundheitsbehörde, dass 35 Prozent aller Frauen weltweit Opfer von Gewalt werden. Jedes Jahr steht weltweit eine Milliarde Menschen auf, um am vereinbarten Tag tanzend für die Sicherheit, Freiheit und Gleichberechtigung von Frauen einzustehen. Mit dem Tanz „Break the chain“ (Tena Clark/Tim Heintz) werfen Frauen und Mädchen die Ketten von Unterdrückung und Ausgrenzung ab, um mit der positiven Energie des Tanzes ein klares Zeichen zu setzen.