Ermittlungen dauern an : Munition explodiert bei Brand in Waffenwerkstatt in Friedrichsthal

Am Montagabend hat es in Friedrichsthal in einer Waffenwerkstatt mit Munitionslager gebrannt. Foto: BeckerBredel

Friedrichsthal Am Montagabend hat es in einer Waffenwerkstatt mit Munitionslager in Friedrichsthal gebrannt. Verletzt wurde niemand.

Bei einem Brand in einer Waffenwerkstatt in Friedrichtshal am Montagabend (27. Januar) gegen 18.20 Uhr ist ein Großteil der dort gelagerten Munition explodiert. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Der Werkstattraum mit Munitionslager musste durch starke Kräfte der Feuerwehren Bildstock und Friedrichsthal gelöscht werden. „Die Brandbekämpfung wurde durch ständig explodierende Geschosse der gelagerten Munition erschwert“, hieß es von der Polizei. Die Feuerwehr war mit starken Kräften vor Ort. Auch Waffen von Kunden wurden durch die Flammen beschädigt.