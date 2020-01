Quereinsteiger : Vom Autoschrauber zum veganen Koch

Vegane Ernährung

Der Vegetarierbund ProVeg geht von acht Millionen Vegetariern und 1,3 Million Veganern in Deutschland aus. Die Zahl der Menschen, die auf Fleisch bzw. tierische Produkte verzichten, steigt seit Jahren (Quelle: Skopos). Ein Ende dieses Trends ist nicht in Sicht. Zudem zeigen Aktionen wie der britische „Veganuary“ (ein Wort gebildet aus „vegan“ und „Januar“), dass immer mehr Menschen ihren Fleischkonsum zumindest zeitweise reduzieren möchten. Ein Grund dafür ist neben Tierwohl auch Klimaschutz: Laut dem Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg (Ifeu) entstehen bei der Produktion eines Kilo Rindfleischs im Schnitt gut 14kg CO 2 (Schwein/Hähnchen: je 4kg). Der hohe Fleischkonsum – laut Bundesmarktverband für Vieh und Fleisch verzehren Deutsche im Schnitt 60kg pro Jahr – ist zudem mitverantwortlich für die Zerstörung des Regenwalds. Brasilien ist der weltgrößte Exporteur von Rindfleisch. Sowohl für die Weiden als auch für die Anbauflächen für Soja, das als Tierfutter in die ganze Welt verschifft wird, werden weite Teile des Regenwaldes gerodet. Fleischersatzprodukte haben derweil Hochkonjunktur: Die Traditionsmarke Rügenwalder Mühle hat den Markt für fleischfreie Alternativen vor sechs Jahren für sich entdeckt und erwirtschaftet damit inzwischen über ein Drittel ihres Umsatzes. Aufsehen erregte der Börsengang des Unternehmens Beyond Meat. Die Aktie des Herstellers veganer Burger-Pattys schoss vergangenen Sommer schon am ersten Tag von 25 auf über 60 Dollar.