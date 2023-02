Spende an Kältebus in Saarbrücken : Termin steht – Die Globus-Fleischkäsweck für Gabriel Gaga Clemens gehen an Bedürftige

Große Aktion: Fleischkäsweck von Globus für Gabriel Clemens werden zum karitativen Zweck. Foto: dpa/Steven Paston

Saarbrücken/Saarwellingen Es war der Wunsch des Darts-Stars: Die von Globus in St. Wendel angekündigte Mega-Spende Fleischkäsweck will er selbst nicht annehmen, sondern weiterreichen. An Menschen, die es nötiger haben als Gabriel Gaga Clemens. Jetzt folgt die Übergabe.

Fleischkäsweck für den guten Zweck – solch eine Wohltat kann es fast nur im Saarland geben. Und die hat auch noch einen sportlichen Hintergrund.

Denn an dieser Aktion sind gleich mehrere Parteien beteiligt. Zum einen der Familienkonzern Globus aus St. Wendel, der die Ware bereitstellt. Zum anderen Darts-Star Gabriel Gaga Clemens aus Saarwellingen (Landkreis Saarlouis), der ein Angebot des Unternehmens dankend abtrat.

Foto: Saarbrücker Zeitung/Heiko Lehmann. Imago Images, Dpa 12 Bilder Die besten Zitate von Gabriel „Gaga“ Clemens

Warum der Kältebus an die Fleischkäsweck für Gabriel Clemens gelangt

Jetzt sollen Bedürftige davon profitieren, die beim Kältebus in Saarbrücken Unterstützung suchen. Clemens’ Vorschlag, die kalorienreichen Fleischbrötchen an die karitative Einrichtung zu geben, nahm Globus an. Und setzt noch einen drauf.

Aber zuerst einmal: Wie kam es überhaupt zu der Verbindung der Warenhauskette mit dem Sportler? All das hängt mit dessen Teilnahme an der Darts-Weltmeisterschaft zum Jahreswechsel in London zusammen. Mit seiner Teilnahme löste der Saarländer einen wahren Boom aus, was das Interesse an dem Pfeilewerfen betrifft.

Dem schloss sich die Marketingabteilung bei Globus an, der durchaus die werbewirksame Ausstrahlung von Gaga Clemens bewusst zu sein schien. Sie bot ihm im Fall des Finaleinzugs ein halbes Jahr Fleischkäsweck für umsonst an. Bei einem Sieg wären daraus sogar zwölf Monate geworden.

Letztlich blieb es nach seinem Aus im Halbfinale bei 200 Portionen. Die aber wolle Clemens nicht selbst verspachteln. Er werde sich seinen Fleischkäsweck wie gehabt selbst kaufen, wenn er ohnehin beim Shoppen ist, ließ er über seinen Instagram-Auftritt wissen.

Doch das Angebot sollte nicht einfach so unter den Tisch fallen. Er schlug den Globus-Verantwortlichen vor, die belegten Brötchen dem Kältebus in der Landeshauptstadt zukommen zu lassen.

Das ließ sich offensichtlich die Marktleitung in Güdingen nicht zweimal sagen. So wird sie die Spende an den Kältebus-Träger weiterleiten. Das bestätigt ein Sprecher der Globus-Pressestelle jetzt auf SZ-Anfrage.

Globus ergänzt Fleischkäs-Spende

„Wir freuen uns über die Großzügigkeit von Gabriel Clemens und setzen seinen Wunsch einer Spende an den Saarbrücker Kältebus gerne um“, wird Florian Pape zitiert. Nach Angaben des Chefs der Lebensmittelabteilung bei Globus in Saarbrücken-Güdingen kündigt zudem einen Übergabetermin an. So sollen die Empfänger Montagabend, 20. Februar, versorgt werden.