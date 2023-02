Fastnacht in Rubenheim : Rubenheims Narren müssen umziehen

Das Männerballett des Rubenheimer Carneval Clubs RCC bei einer seiner Proben im Clubraum in der alten Schule. Mit dabei (oben von links) Jonas Berentz, Benjamin Schöndorf, Jan Kuhn, Moritz Chodorski, Hendrik Fuchs, (unten von links) Jonas Kiehlmeier, Elias Kiehlmeier, Mike Contino und (liegend) Trainerin Manuela Brück. Foto: Wolfgang Degott

Rubenheim/Bliesdalheim Die RCC-Aktiven bitten bereits an diesem Samstag, 4. Februar, zur ersten Prunk- und Galakappensitzung. Das närrische Treiben findet diesmal in der Mehrzweckhalle in Bliesdalheim statt.

Neuland für den Rubenheimer Carneval Club (RCC). Die beiden Prunk- und Galakappensitzungen finden erstmals nach vielen Jahren nicht in Herbitzheim, sondern in der Mehrzweckhalle in Bliesdalheim statt. Grund dafür ist, dass die Bürgerhaus-Halle mittlerweile für größere Veranstaltungen gesperrt worden ist. So werden RCC’ler sowohl am Samstag, 4. Februar, als auch eine Woche später am Samstag, 11. Februar, jeweils um 19.11 Uhr mit ihrem Programm unter der Leitung von Elferratspräsident Jan Theis im Nachbarort loslegen. Karten sind sowohl im Vorverkauf im Rubenheimer Bistro History während dessen Öffnungszeiten als auch an der Abendkasse zu haben.

Auftreten werden unter anderem zehn Tanzgruppen, davon drei Garden, sechs Schautanz- und eine Gesangsgruppe. Auch ein Tanzmariechen ist wieder dabei. Zudem werden Redner in die Bütt steigen. Auch sind noch Gastauftritte von befreundeten Vereinen vorgesehen. Eröffnet wird jede Sitzung durch die Proklamation des Prinzenpaares, Lea I. und Jan I. Mit dabei dann auch Hofnarr Phil Theis. Vorsitzende Marie-Christine Lisbert bittet alle Gäste möglichst nicht einzeln mit dem Fahrzeug zu kommen, sondern Fahrgemeinschaften zu bilden, damit die Anwohner in Bliesdalheim keine großen Unannehmlichkeiten erwartet.

In den finalen Vorbereitungen für seinen Auftritt steckt wie alle anderen auch das Männerballett des RCC, das von der 28-jährigen Manuela Brück trainiert wird. Sie gehört zu den versierten Übungsleiterinnen, ist schon seit 2013 alljährlich mit dabei. Seit Mitte Oktober fließt der Trainingsschweiß der „Seemänner“, die sich dazu einmal pro Woche im Clubraum des RCC in der alten Schule getroffen haben.