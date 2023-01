Zwischen Gender-Diskussion und Liebesgeschichte : Tatort Saarbrücken "Kälte der Erde": So reagiert das Netz auf den Saarland-Krimi

Am Sonntagabend lief der Saarländische Tatort in der ARD. Neben dem Krimi ist ein Blick in die Sozialen Netzwerke immer spannend. Die besten Kommentare.

Der neuste „Tatort“ aus Saarbrücken trägt den Titel „Die Kälte der Erde“. Ausgestrahlt wurde er am Sonntagabend um 20:15 in der ARD.

Bereits im Vorfeld war bekannt, dass es in dem Saarbrücker Tatort um Hooligans geht, für die der Gang ins Fußballstadion weniger wichtig ist als die sozusagen dritte Halbzeit mit den gegnerischen Fans; zum Beispiel in Form eines „Ackermatches“. Dieses „Ackermatch“ zwischen Schlägern aus Saarbrücken und Kaiserslautern überlebt einer nicht: Ein junger Mann schleppt sich in die Notaufnahme eines Krankenhauses, stirbt dort und wird ein Fall für das Team um die Hauptkommissare Schürk und Hölzer.

Saar-Politiker bereiten sich auf den Tatort vor

Aus Liebe zur Heimat oder als große Tatort-Fans: selbstverständlich haben auch einige saarländische Politiker ihren Abend vor dem Fernseher verbracht und den Tatort geschaut.

Josephine Orthleb zeigte sich auf Instagram vor ihrem Tablet mit dem Tatort-Logo noch beim Abendbrot. Dazu schreibt sie kurz vor Beginn des Krimis „Alle Termine für heute sind vorbei, das Kind schläft und was leckeres zu essen gibt es auch. Jetzt freue ich mich auf den saarländischen Tatort!“

Auch der Landtagsabgeordnete Jonas Reiter zeigt in seiner Instagram-Story, dass er seiner „Saarländischen Pflicht“ nachkam und den Tatort anschaute - ebenso, wie seine Kollegin Kira Braun. Beide beweisen damit auch, dass Tatort schauen nicht nur für Ältere interessant ist.

So reagiert Twitter auf den Tatort aus Saarbrücken

Fast so spannend wie den Krimi selbst zu schauen, ist es beim Tatort, die Diskussion via Twitter zu verfolgen. Hier reagieren Zuschauer aus ganz Deutschland auf den Kult am Sonntagabend.

Auffällig beim Saarbrücker Tatort war, dass die Zuschauer gleich zu Beginn von den Handlungssträngen der vorherigen Saar-Tatorte überfordert wurden. Neben dem eigentlichen Fall geht es beim Ermittlerduo Schürk und Hölzer nämlich auch um Ballast aus der gemeinsamen Kindheit, den sie mit sich herumtragen. Twitter-User @thein17 kommentiert den Beginn des Sonntagabendkrimis deshalb so: “Wenn Saarbrücken nur einmal im Jahr kommt, brauche ich wirklich ein „Was bisher geschah“ #tatort“

Gender-Diskussion

Gerade zu Beginn des Tatorts konnte ein Aufschrei durch das Netz vernommen werden, da eine "Datei Gewalttäter:innen Sport" erwähnt wurde. Gendern im Fernsehen wurde - wie so oft- zu einer Diskussion. Diese ebbte jedoch bereits relativ früh wieder ab.

Kein Saarländisch im Tatort

Während es in der Ära von Kommissar Palü fast wirkte, als wäre das Saarland eine französische Provinz und spätere Tatorte fast als Werbefilme für Tourismus im Saarland gezählt werden konnte, bot der neuste Tatort beides nicht. Das fiel auch den Zuschauern auf. Twitter-Nutzer @tekener59 „war noch nie im Saarland“, fährt aber nach dem Tatort „auch nicht mehr hin“ und @Kwatschkopph stört es, dass „niemand saarländisch schwätzt“

Beziehung zwischen Schürk und Hölzner

Zwischen den beiden Hauptkommissaren bleibt es im Tatort kompliziert – Hölzer würde mit Schürk „bis ans Ende der Welt gehen“, wie er sagt, was Schürk vielleicht zu viel des Guten ist. Die Zuschauer twitterten jedoch durchgehend zur „Bromance“ der beiden.

Die schönsten Twitter-Kommentare zu Adam Schürk und Leo Hölzer:

@aitishoney: Blablabla alles schön und gut aber wann machen Leo und Adam endlich rum?

@zuvielhype:“also sorry aber langsam glaub ich wirklich dass adam und leo mal was hatten oder leo adam mal gesagt hat dass er nen crush hat oder so“

@antjeTomfohrde: „In Saarbrücken trägt die Kripo Feinripp - is klar #tatort“

@Pisu_11: „Leo und Adam haben einfach schon wieder nicht geknutscht. Wie soll ein Mensch das ertragen.“

Gesamteindruck auf Twitter

Insgesamt zeigen sich auf Twitter einige User genervt von der „woken Diversität“ des Saarbrücker Tatorts, viele kommentieren, wie schlecht sie den Tatort fanden und @greenjessGirl will der „Schauspielleistung des heutigen Tatorts eine goldene Himbeere“ verleihen.

Einzelne Twitter-User stellen sich jedoch auch gegen die Mehrheit und sprechen Lob aus. So @ireneirland, die schreibt, dass Alina absolut authentisch gespielt wurde. Und auch @SveSaSoWi fand den Tatort gut. Sie twittert: ‑Mal was ganz anderes mit dem heutigen Tatort. Super Geschichte & Bilder, sehr gut arrangiert und die Kommissare waren alle gut eingebunden. Ich finds super, dass die Geschichte um Adam & Leo seit Beginn an eine Rolle spielt und es bis jetzt spannend bleibt mit der Auflösung“