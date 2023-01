Darts-WM 2023 : Seine Erfolge, sein Leben, seine Freundin – So tickt Gabriel „Gaga“ Clemens

Foto: dpa/Steven Paston 25 Bilder „Einfach geil“: „Gaga“ Clemens schreibt bei WM Darts-Geschichte

London/Honzrath Gabriel „Gaga“ Clemens hat sich bei der Darts-WM in die Herzen der Fans gespielt. Wie tickt der Saarländer, der Deutschland die großen Darts-Erfolge beschert? Die wichtigsten Fakten im Überblick.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Julia Franz und Deutsche Presse-Agentur GmbH dpa

Gabriel „Gaga“ Clemens aus dem Saarland hat mit seinen mitreißenden Auftritten bei der Darts-WM 2023 für einen regelrechten Hype in Deutschland gesorgt. Der „German Giant“, wie er von seinen Fans genannt wird, schaffte es sogar in die Tagesschau um 20 Uhr. Ein Novum für den Dartssport im deutschen Fernsehen. Doch wer ist der Saarländer, der Deutschland die großen Darts-Erfolge beschert hat, überhaupt? Die wichtigsten privaten und sportlichen Fakten zu „Gaga“ im Überblick:

Name : Gabriel Clemens

: Gabriel Clemens Spitzname : „Gaga“ und „German Giant“

: „Gaga“ und „German Giant“ Geburtstag : 16. August 1983 in Saarlouis

: 16. August 1983 in Saarlouis Größe: 1, 91 Meter

1, 91 Meter Darts Pfeile: Target Steeldart 23 Gramm

Target Steeldart 23 Gramm Wurfhand: rechts

rechts Einlaufmusik: Wonderwall (Oasis)

Wonderwall (Oasis) Sternzeichen : Löwe

: Löwe Beruf : gelernter Schlosser, derzeit Darts-Profi

: gelernter Schlosser, derzeit Darts-Profi Freundin : Lisa Heuser alias „ Lady Gaga“

: Lisa Heuser alias Twitter: @GGiant180

@GGiant180 Instagram: gabriel.clemens180

Gabriel „Gaga“ Clemens: Der „German Giant“ aus dem Saarland

Das Saarland ist seine Heimat, hier fühlt er sich wohl. Clemens wohnt im beschaulichen Saarwellingen im Landkreis Saarlouis. Die Gemeinde mit knapp 13 000 Einwohnern befindet sich rund 20 Kilometer nordwestlich von Saarbrücken.

Für Videoaufnahmen und Interviews fährt „Gaga“ gerne zur bekannten Saarschleife, seine meisten Partner und Sponsoren kommen direkt aus der Region. Und sein Fußball-Herz schlägt für den Landeshauptstadt-Verein 1. FC Saarbrücken.

In Merzig hat Clemens einen eigenen Darts-Shop. Mit Ausnahme der Turniere, die überwiegend auf der britischen Insel stattfinden, hält sich der bodenständige Darts-Profi am liebsten in seiner Heimat auf. Für private Fernreisen oder Urlaubstrips ist er nicht bekannt.

T H E F I N A L F O U R 🔢 pic.twitter.com/LbYGqWv14U — PDC Darts (@OfficialPDC) January 1, 2023 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Seit wann ist Gabriel Clemens Darts-Profi?

Lange Jahre war der 1,91 Meter große Clemens Maschinenschlosser. Dann merkte er: Das mit dem Darts läuft so gut und lukrativ, das lohnt einen Versuch auf Vollzeittätigkeit. Seit 2018 ist er Profi. Vor der WM sagte er der „Süddeutschen Zeitung“ in einem Interview, dass eine Rückkehr in den normalen Job vorstellbar sei. „Natürlich, wenn ich nicht mehr erfolgreich bin und meinen Lebensunterhalt nicht mehr verdienen kann, würde ich zurück an die Werkbank gehen, das ist ganz klar.“

Die Prämien bei der PDC Darts-Weltmeisterschaft 2023 in London können sich sehen lassen:

Weltmeister: 500 000 Pfund (etwa 580 000 Euro – Wechselkurs vom 1. Januar 2023)

Finalist: 200 000 Pfund (etwa 230 000 Euro)

Halbfinale: 100 000 Pfund (etwa 116 000 Euro)

Viertelfinale: 50 000 Pfund (etwa 58 000 Euro)

Achtelfinale: 35 000 Pfund (etwa 40 000 Euro)

Dritte Runde: 25 000 Pfund (etwa 29 000 Euro)

Zweite Runde: 15 000 Pfund (etwa 17 000 Euro)

Erste Runde: 7 500 Pfund (etwa 8 700 Euro)

Auf die Frage, wie ihm der Beruf bei der Ausübung seines Sports helfe, antwortete Clemens: „Also das Schweißgerät habe ich auf der Bühne nicht dabei. Mein Beruf bringt mir da erst mal nichts.“ Es sei aber für den Kopf gut, etwas in der Hinterhand zu haben.

Gabriel Clemens: Platzierung in der Weltrangliste und wichtigsten Erfolge im Überblick

Clemens ist durch die Darts-WM 2023 zur unangefochtenen Nummer eins in Deutschland geworden. Zu Turnierbeginn stand der Saarländer auf dem 25. Rang der Weltrangliste. Diese Titel und Erfolge hat der 39-jährige Sportler in seiner Profi-Karriere sammeln können:

PDC-Major:

PDC-WM: Achtelfinale 2021

World Cup of Darts: Halbfinale 2020 mit Max Hopp

World Matchplay: Achtelfinale 2020

World Grand Prix: Achtelfinale 2020

UK Open: Achtelfinale 2020

European Championship: 1. Runde 2020

World Series of Darts Finals: 1. Runde 2019

Grand Slam of Darts: Achtelfinale 2019

Players Championship Finals: Achtelfinale 2018 und 2019

PDC-Turniere:

European Tour: 8x 2. Runde (2x 2018, 2x 2019, 4x 2020)

Pro Tour: 3x Runner-Up (1x 2018, 2x 2019)

World Series: Runner-Up German Darts Masters 2019

Q-School: Gewinner einer Tourkarte 2018

BDO-Major

World Masters: Halbfinale 2017

Wie groß ist das Vermögen von Gabriel „Gaga“ Clemens?

Offizielle Zahlen zu seinem Vermögen gibt es nicht. In der Weltrangliste rangiert Clemens im Dezember 2022 auf Platz 25, sein Preisgeld liegt dabei bei 221 250 Pfund.

Das bedeutet, dass der Clemens in den vergangenen beiden Jahren rund 250 000 Euro an Preisgeldern bei PDC-Turnieren gewinnen konnte.

Lisa Heuser – das ist die Frau an der Seite von Gabriel Clemens

Die 5:1-Gala gegen Primus Price im WM-Viertelfinale sorgte auch bei seiner Partnerin für große Emotionen. Ein Video zeigt, wie sich Lisa Heuser nach dem verwandelten Matchdart ihres Gatten Tränen aus den Augen wischte. Die beiden lernten sich bei einem Turnier an der Scheibe kennen.

Heuser plant Termine und Reisen für den Profi und ist oft selbst mit in den großen Hallen in Großbritannien und Deutschland. So auch im Alexandra Palace, wo Heuser stets in Clemens' Box sitzt. „Sie ist schon meine große Unterstützung, so etwas wie mein Anker“, sagte Clemens. Bei erfolgreichen Würfen geht der Blick stets nach links in die Box.

Gabriel Clemens und Freundin Lisa Heuser bei der Darts WM in London. Foto: Heiko Lehmann