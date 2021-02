Immer mehr Pendler nach Luxemburg : Zahl verdoppelt: mehr als 250 000 Grenzgänger in der Region

Saarbrücken Auch im Corona-Jahr 2020 hat es mehr Pendler gegeben. Ein Land bleibt nach wie vor Magnet auf dem Arbeitsmarkt der Großregion.

Mehr als 250 000 Menschen aus der Großregion pendeln zur Arbeit in ein der Nachbarländer. Damit hat sich deren Zahl in den vergangen 20 Jahren verdoppelt. Das zeigt eine Untersuchung des Wirtschafts- und Sozialausschusses der Großregion (WSAGR), die der Interregionale Parlamentarierrat (IPR) in Auftrag gegeben hatte. „So viele Grenzgänger wie in unserer Großregion gibt in keiner anderen der EU-Binnen-Grenzregionen. Diese hohe Zahl an Grenzgängern ist unser Alleinstellungsmerkmal in der gesamten EU“, kommentiert Landtags- und IPR-Präsident Stephan Toscani (CDU). Die Ergebnisse der Studie stützen sich auf die Zahlen der Interregionalen Arbeitsmarktbeobachtungsstelle (IBA) und verdeutlichen, dass über den langen Analysezeitraum hinweg in Luxemburg die Mehrzahl der neu geschaffenen Arbeitsplätze von Grenzgängern eingenommen wurde.