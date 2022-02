Aufruf von Verdi : Sparkassen-Beschäftigte im Saarland streiken – mehrere Filialen bleiben geschlossen

Die Tarifverhandlungen bei den öffentlichen Banken gehen weiter. Auch die fünfte Runde der Gespräche hatte vor einigen Wochen keinen Abschluss gefunden. Jetzt wird bei den Sparkassen im Saarland erneut gestreikt.

Die Beschäftigten der Sparkassen im Saarland werden am Montag erneut streiken. Grund sind die Tarifverhandlungen bei den öffentlichen Banken. Wie die Gewerkschaft Verdi mitteilt, finden die Streiks am Montag (14. Februar) und Dienstag (15. Februar) statt. Viele Bankfilialen sind in dieser Zeit deshalb geschlossen. Welche Filialen geöffnet sind, haben die Sparkassen auf ihren Internetseiten veröffentlicht.