Gewerkschaft NGG und Arbeitgeber Dehoga : Tarifverhandlungen in der Gastro-Branche: Heute geht‘s weiter – ist eine Einigung in Sicht?

Tarifverhandlungen in der Gastro-Branche: Heute geht‘s weiter – ist eine Einigung in Sicht?

Zweite Runde der Tarifverhandlungen in der saarländischen Gastronomie startet an diesem Donnerstag. Foto: picture-alliance/ dpa/Roland Weihrauch

Saarbrücken Seit Ende 2020 gibt es schon keinen gültigen Lohn-Tarifvertrag mehr für die Beschäftigten in der saarländischen Gastronomie. Am 24. Januar vertagten Gewerkschaftsvertreter und die Arbeitnehmerseite ihre Verhandlungen. Gehaltsforderungen und Auswirkungen der Corona-Krise stehen sich quasi gegenüber. Heute wollen beide Seiten wieder verhandeln.

Ergebnislos war am Montag, 24. Januar, die erste Verhandlungsrunde um mehr Lohn in der saarländischen Gastronomie ausgegangen. Die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) sowie der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) Saar konnten sich nicht auf einen Abschluss einigen. Gleichzeitig vereinbarten aber beide Seiten, die Gespräche am heutigen Donnerstag fortzusetzen.