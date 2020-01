SZ-Serie Gesundheitswirtschaft im Saarland : In der Reha zur Ruhe kommen

Info

Der Verband der privaten Kliniken und Gesundheitseinrichtungen im Saarland (VDPKs) ist die Interessenvertretung der fünf größten Reha-Kliniken an der Saar. Sie verfügen über 1750 der 3000 Betten im Land und betreuen pro Jahr über 25 000 der insgesamt 36 000 Patienten. Die Verbandsmitglieder sind die Medclin-Kliniken Bliestal (Blieskastel) und Bosenberg (St. Wendel), die Hochwald Kliniken in Weiskirchen sowie die Fachklinik St. Hedwig in Illingen, beides Tochtergesellschaften der ctt Reha-Fachkliniken (Trier). Mitglied Nummer fünf ist die Johannesbad Fachklinik, Gesundheits- & Rehazentrum Saarschleife in Orscholz, die zur Johannesbad-Gruppe (Bad Füssing) gehört. Keine Verbandsmitglieder sind unter anderem die AHG-Kliniken in Münchwies und Berus, die Teil des Reha-Konzerns Median-(Berlin) sind.