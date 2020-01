Neujahrsempfang : Windkraftverband heizt Saar-Politikern ein

Eppelborn Für Ministerpräsident Tobias Hans (CDU), Saar-Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) wäre es kein einfacher Nachmittag gewesen, wenn sie auf den ersten Neujahrsempfang des vor gut einem Jahr wiederbelebten Regionalverband Saarland des Bundesverbands Windenergie gekommen wären.

Denn es hagelte Kritik. „Der Fisch stinkt vom Kopf. Seit zehn Jahren wird in Berlin die Energiewende kaputtgeredet, auch von Leuten wie Peter Altmaier“, schimpfte Referent Professor Uwe Leprich, der an der Saarbrücker Hochschule für Technik und Wirtschaft unter anderem Energiewirtschaft lehrt. „Die Hasenfüßigkeit und Waschlappigkeit, die in Berlin eingekehrt ist, ist heruntergesickert zu den Genehmigungsbehörden und zu den Bürgern.“ Das ist für ihn eine Erklärung für das Scheitern vieler Windkraftprojekte und für die Flaute beim Ausbau der Windenergie an Land.