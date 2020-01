Vortrag in der IHK : Vortrag zur Zukunft der Mobilität in Saarbrücken

Saarbrücken Wie werden sich Menschen in zehn Jahren in der Stadt bewegen? Welchen Einfluss haben die Pläne zur Reduzierungen von Emissionen auf den Verkehr in der Stadt? Mit solchen und ähnlichen Fragen zur zukünftigen Entwicklung urbaner Mobilitätssysteme beschäftigt sich ein Vortrag von Professor Wilko Manz, Leiter des Instituts für Mobilität und Verkehr (imove) an der TU Kaiserslautern, am Montag, 20. Januar, um 18 Uhr in der Industrie- und Handelskammer des Saarlandes.

