Grenzgänger : Neue Regeln für arbeitslose Ex-Pendler

Saarbrücken Lothringische Grenzgänger befürchten schlechtere Bedingungen. Auch für die Saarländer könnten Nachteile entstehen.

Rund 240 000 Menschen überqueren in der Großregion täglich eine Landesgrenze, um zu ihrer Arbeitsstelle zu gelangen. Tendenz steigend. Fast dreiviertel dieser Grenzgänger arbeiten in Luxemburg, aber auch Richtung Saarland pendeln täglich Tausende von Menschen, überwiegend aus Lothringen. Verliert ein Grenzgänger seinen Job, muss er sich in seinem Wohnort arbeitslos melden. Dort bekommt er auch Arbeitslosengeld und muss sich der Kontrolle der Behörden unterziehen. Doch das soll sich demnächst ändern.

Der französische Staat hingegen würde dadurch viel Geld sparen, denn er müsste nicht mehr für die Arbeitslosen aufkommen, die in Luxemburg und Deutschland beschäftigt waren. „Für Frankreich geht es um 600 Millionen Euro“, stellte Edouard Jacque, Abgeordneter aus der Region Grand Est, klar. Die Grenzgänger aus Lothringen wiederum sehen sich durch die Neuregelung bedroht. Denn in Deutschland wird das reguläre Arbeitslosengeld (ALG I) maximal ein Jahr lang ausgezahlt (zwei Jahre für Arbeitslose ab 58 Jahren). In Frankreich hingegen kann die entsprechende Summe zwei Jahre lang (drei Jahre bei Senioren) bezogen werden. Der Bereich der Grundsicherung aber ist von der Neuregelung nicht betroffen. Und so gab Arsène Schmitt, Vorsitzender des Komitees zur Verteidigung der Grenzgänger aus dem Département Moselle, ein Beispiel: „Ein 59-jähriger Grenzgänger aus Forbach, der sein Leben lang in Saarbrücken gearbeitet hat und arbeitslos wird, bekommt bis 61 Arbeitslosengeld aus Deutschland. Danach rutscht er in die Grundsicherung, dann ist Deutschland für ihn nicht mehr zuständig. Er muss also dann noch bis zum deutschen Renteneintrittsalter auf weiteres Geld warten.“