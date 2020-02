Kriminalität in Bebelsheim : Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Mandelbachtal-Bebelsheim Bei dem Versuch, einen Rollladen aufzuhebeln und so ins Haus zu gelangen, sind ein oder mehrere Einbrecher gescheitert.

Bislang unbekannte Einbrecher haben am Donnerstag, 13. Februar, vergeblich versucht, in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Brückenstraße in Mandelbachtal-Bebelsheim einzubrechen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, soll sich der versuchte Einbruch zwischen 17 und 20 Uhr ereignet haben.