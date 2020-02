Mehrere hundert Euro Schaden : Diebe stehlen Heizungsrohre aus Rohbau

Blieskastel 75 Meter Kupferrohre entwendeten die Diebe aus einem Einfamilienhaus in der Straße „Alte Chaussee“ in Blieskastel.

75 Meter Heizungsrohre haben Unbekannte aus einem leerstehenden Rohbau eines Einfamilienhauses in der Straße „Alte Chaussee“ in Blieskastel gestohlen. Wie die Polizei am Montag (17.) mitteilte, ereignete sich die Tat im Zeitraum vom 2. Februar bis 16. Februar, 10 Uhr. Die gestohlenen Kupferrohre haben einen Wert von mehreren hundert Euro.