Polizei sucht Zeugen : Einbruch in Wohnhaus in Riegelsberg

Riegelsberg Nachdem es dem Täter nicht gelang, das Fenster aufzuhebeln, schlug er die Scheibe des Wohnhauses in der Überhofer Straße in Riegelsberg kurzerhand ein. Noch wird ermittelt, was gestohlen wurde.

Unbekannte sind am vergangenen Freitag (31.1.) in ein Wohnhaus in der Überhofer Straße in Riegelsberg eingebrochen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ereignete sich die Tat zwischen 13.15 Uhr und 15 Uhr. Dabei versuchten der oder die Täter zunächst, auf der Rückseite des Hauses ein Fenster aufzuhebeln. Als dies misslang, schlugen sie eine Fensterscheibe ein und betraten so das Haus. Im Haus durchsuchten sie alle Räume, sie öffneten und durchwühlten alle Schränke.

Anschließend flohen sie durch eine Kellertür.

Ob etwas gestohlen wurde, muss genau wie die Höhe des Schadens noch ermittelt werden.